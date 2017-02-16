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Yurt penceresinden atıldığı iddia edilen üniversiteli kız yaşam savaşı veriyor

İSTANBUL’da kaldığı kız yurdunda, tartıştığı oda arkadaşları tarafından yurdun penceresinden atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Banu Kuru, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Kuru’nun dayısı...

Yurt penceresinden atıldığı iddia edilen üniversiteli kız yaşam savaşı veriyor
İSTANBUL’da kaldığı kız yurdunda, tartıştığı oda arkadaşları tarafından yurdun penceresinden atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Banu Kuru, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Kuru’nun dayısı Mustafa Yıldırım, "Yeğenimin olayına intihar görüntüsü verilmek isteniyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Tartıştığı iki arkadaşı ve yurt yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduk, şikayetçi olduk" dedi.
İstanbul Ataşehir’de bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite ikinci sınıf öğrencisi Banu Kuru, daha önceden aralarında husumet bulunan oda arkadaşı iki kız ile iki gün önce tartıştı. Tartıştığı kız öğrenciler tarafından yurdun penceresinden atıldığı öne sürülen Kuru, kaldırıldığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Olayı öğrenir öğrenmez Ordu’nun Gürgentepe İlçesi’ne bağlı Alaseher Mahallesi’nden İstanbul’a giden ailesi, yurt yöneticileri ve olaya karıştığı iddia edilen 2 kız öğrenci hakkında şikayetçi oldu. Banu Kuru’nun dayısı, aynı zamanda Gürgentepe Alaseher Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım, olayla ilgili intihar görüntüsü verilmek istendiğini, ancak bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacaklarını söyledi. Yeğeninin halen hastane yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü ve şuurunun da kapalı olduğunu belirten Mustafa Yıldırım şunları söyledi:
"Yeğenimin kaldığı yurtta oda arkadaşlarıyla daha önceden sorunları vardı. Olay meydana gelmeden önce yeğenim ağabeyini telefonla arıyor, kızlar tarafından rahatsız edildiğini söylüyor. Ağabeyi yurdu arıyor, kardeşinin odasının ayrılması için talepte bulunuyor. Yeğenim daha sonra yurt müdürünün de yanına gidiyor. Ancak ilgilenilmediğini düşünüyoruz. Odadan çıkıp gelmiş bu yönde bilgimiz var. 'İntihar süsü' veriliyor olaya. Ama öğrendiğimize göre olay bambaşka. Tartıştığı kızların yeğenimi camdan attığına yönelik iddialar var. Bunların araştırılmasını istiyoruz. Oda arkadaşı 2 kızdan ve yurt yönetiminden şikayetçi olduk. Yeğenimin şuuru kapalı olduğu için henüz ifadesi alınmadı. Avukatımızla gerekli hukuk mücadelesine başlayacağız, bu işin peşini bırakmayacağız."

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