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Yurt dışında kazandığı 110 bin lirayı çaldırdı

ADANA'da, yurtdışında çalışıp biriktirdiği 110 bin lirasını çaldıran İsmail Mert (44), "Bütün param gitti" dedi. Olay, Sarıçam İlçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan'da elektrik santralinde çalışan...

Yurt dışında kazandığı 110 bin lirayı çaldırdı
ADANA'da, yurtdışında çalışıp biriktirdiği 110 bin lirasını çaldıran İsmail Mert (44), "Bütün param gitti" dedi.
Olay, Sarıçam İlçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan'da elektrik santralinde çalışan İsmail Mert, 110 bin lira para biriktirdi. 10 ay sonra Adana'ya dönen Mert, bu parayla Kurban Bayramı'nda koyun satmak için hazırlık yaptı. Biriktirdiği parayı Mobilyacılar Sitesi içinde bulunan bir bankanın şubesinden çeken Mert, akrabalarının iş yerine gitti. Buradan hayvanları koyacağı ahır için, tel örgü ve çatı kaplama malzemesi alan Mert, bu arada 110 bin lirayı poşetin içinde otomobilinin yan koltuğu üzerinde bıraktı. İsmail Mert, akrabaları ile sohbet ederken, otomobille gelen 3 kişi, camları açık olan araçtaki koltuğun üzerinde bulunan 110 bin lirayı çaldı. Akrabalarının iş yerine 10 metre uzakta park ettiği otomobiline döndüğünde paranın yerinde olmadığını gören Mert, şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, parayı bir araçla gelen 3 kişinin çaldığını belirledi. Polis, şüphelilerin bindiği aracın plakasını tespit etti.
Tüm birikiminin çalındığını söyleyen İsmail Mert, "Soyguncular beni bankadan beri takip ediyormuş, bir anlık dalgınlık sonucu paramı çaldılar" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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