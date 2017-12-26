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Yurt dışına 2'nci kez kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

DIŞİŞLERİ Bakanlığındaki memurluk görevinden FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve yasa dışı yollardan 2 kez yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Fatih Nurettin Yıldırım (28), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. FETÖ/PDY...

Yurt dışına 2'nci kez kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
DIŞİŞLERİ Bakanlığındaki memurluk görevinden FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve yasa dışı yollardan 2 kez yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Fatih Nurettin Yıldırım (28), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'ndaki memurluk görevinden ihraç edilen Fatih Nurettin Yıldırım, geçen 10 Şubat'ta Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanarak tutuklandı. Bir süre sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Yıldırım, önceki gün bu kez de Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçarken Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yıldırım ile birlikte ona, yurt dışına kaçması için kılavuzluk yapan Y.D. ve Ü.S. de yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Y.D. ve Ü.S. önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Fatih Nurettin Yıldırım, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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