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Yurdun tuvalet penceresinden atlayan 16 yaşındaki kız öldü (2)

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Şanlıurfa'da Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurdun ilk kabul biriminde tuvaletin penceresinden atlayarak intihar eden Ü.Ş.G.'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından...

Yurdun tuvalet penceresinden atlayan 16 yaşındaki kız öldü (2)

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Şanlıurfa'da Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurdun ilk kabul biriminde tuvaletin penceresinden atlayarak intihar eden Ü.Ş.G.'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ü.Ş.G.'nin Şanlıurfa ilk kabul birimine geçici kabulü yapıldığı belirtilerek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"İntihar eden Ü.Ş.G.’nin ailesinden kaçarak Şanlıurfa ilinde ikamet etmeye başlamasının ardından ailesinin emniyet güçlerine yaptıkları kayıp ihbarı üzerine çalışma gerçekleştiren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunarak ilk kabul birimimize teslim edilmiştir. 15 Şubat 2018 Perşembe günü ilk kabul birimimizce misafir olarak kabul edilen Ü.Ş.G. aynı gün tuvalet ve çamaşırhane bölümünde bulunan havalandırma camından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştur. Olayın hemen ardından 112 acil müdahale ekipleri ile emniyet güçlerine bilgi verilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ü.Ş.G. hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."

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