Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Yurdun penceresinden atlayan nişanlısını tuttu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, nişanlısı ile tartıştıktan sonra kaldığı öğrenci yurdunun 3'üncü katından atlayan C.İ.'yi (22), nişanlısı M.K. (30) tuttu. Yaralanan genç kız ile nişanlısı tedaviye alındı. Olay, saat 20.00 sıralarında...

Yurdun penceresinden atlayan nişanlısını tuttu
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, nişanlısı ile tartıştıktan sonra kaldığı öğrenci yurdunun 3'üncü katından atlayan C.İ.'yi (22), nişanlısı M.K. (30) tuttu. Yaralanan genç kız ile nişanlısı tedaviye alındı.
Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun kapısında nişanlısı M.K. ile tartışan C.İ., daha sonra yurdun 3'üncü kat penceresine çıktı. Burada nişanlısı ile tartışmaya devam eden genç kız bir anda kendisini boşluğa bıraktı. M.K., kendisini siper ederek nişanlısını tuttu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından C.İ. ve M.K. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Gençlerin vücutlarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328