'Yunus' timleri, turistik ilçelerde göreve hazır

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli 'Yunus' timleri için açılan kursa katılan polis memurları, Marmaris'te verilen 1 aylık temel eğitimlerini tamamladı. 2'si kadın 19 'Yunus' polisi, düzenlenen törendeki gösterileriyle beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli 'Yunus' timlerinde görev yapmak için açılan kursa, 2'si kadın 19 polis memuru katıldı. Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde eğitmen polis memurları Alparslan Yılmaz ve Umut Aşkar, kursa katılanlara 1 ay süreyle temel ve ileri sürüş eğitimleri verdi. Başarı gösteren polis memurları için bugün İçmeler Mahallesi Açık Pazar Yeri'nde tören düzenlendi. Yeni 'Yunus' polisleri, törende yeteneklerini gösterdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ali Özher, programda eğitmen polis memurları Alparslan Yılmaz ve Umut Aşkar'a katkılarından dolayı plaket verdi.

Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Ercan, "Motosikletli polislerimizin suçu önlemede ve mücadelede etkin bir rolü var. Gösterdikleri saygın duruşları ve görev bilinci ile halkla ilişkilerimizin geliştirilmesinde de büyük öneme sahipler. Kurslarda gösterdikleri başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürü Ali Özher ise "Muğla'nın turistik ilçelerinde 30 motosiklet ve 56 'Yunus' timi mevcut. 19 arkadaşımız 1 ay süreyle eğitimlerinde başarı gösterdi. Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde görev yapacak arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından motosikletli 'Yunus' polisleri, kurslarda aldıkları ileri sürüş eğitimlerinden oluşan gösteri sundu. Polis memuru Hilal Ünlü ve Seçil Çiftçi'nin motosiklet üzerinde Türk bayrağı açmasıyla tören son buldu.

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