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Yunus polislerinden eğitim sonrası gösteri
SAMSUN'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus ekiplerince eğitim sonrası düzenlenen gösteri, beğeniyle izlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu park,...
GÜVENLİK 18.10.2019, 11:13
SAMSUN'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus ekiplerince eğitim sonrası düzenlenen gösteri, beğeniyle izlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, sahil kenarları gibi alanlarda devriye hizmetinin sürekliliği, genel asayişin sağlanması ve önleyici hizmetlerde etkinliğin artırılması, meydana gelen olayların faillerinin kısa sürede yakalanması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında yunus ekipleri, mevcut personele takviye edilen 3'ü kadın 16 polis, 23 Eylül- 17 Ekim'de eğitimlerini tamamladı. Yunus ekipleri, Sevgi Parkı'nda düzenlenen kurs bitirme töreninde ise gösteri yaptı. Silah kullanma ve bayrak gösterisi yapan ekipler, kendilerini izleyen protokolün takdirini kazandı.
İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, motosiklet ve bisiklet tim amirliklerinin önemli görevler yürüttüğünü belirterek, "İlimizde aynı amaca hizmet etmek üzere şube müdürlüğü bünyesinde bu hizmetleri gören ekimlerimiz var. Bu kursa 16 personelimiz katıldı. Bu arkadaşlarımız eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Bununla beraber 7 tane de motorumuz bunlarla birlikte hizmete girecek" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, sahil kenarları gibi alanlarda devriye hizmetinin sürekliliği, genel asayişin sağlanması ve önleyici hizmetlerde etkinliğin artırılması, meydana gelen olayların faillerinin kısa sürede yakalanması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında yunus ekipleri, mevcut personele takviye edilen 3'ü kadın 16 polis, 23 Eylül- 17 Ekim'de eğitimlerini tamamladı. Yunus ekipleri, Sevgi Parkı'nda düzenlenen kurs bitirme töreninde ise gösteri yaptı. Silah kullanma ve bayrak gösterisi yapan ekipler, kendilerini izleyen protokolün takdirini kazandı.
İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, motosiklet ve bisiklet tim amirliklerinin önemli görevler yürüttüğünü belirterek, "İlimizde aynı amaca hizmet etmek üzere şube müdürlüğü bünyesinde bu hizmetleri gören ekimlerimiz var. Bu kursa 16 personelimiz katıldı. Bu arkadaşlarımız eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Bununla beraber 7 tane de motorumuz bunlarla birlikte hizmete girecek" dedi.
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