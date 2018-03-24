Yunus Emre'den haber alınamıyor

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Çarşamba gününden beri kayıp olan Yunus Emre Cülfük'ün (24) ailesi, oğullarının hayatından endişe ediyor.

​Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ile Fatoş Cülfük çiftinin oğlu Yunus Emre Cülfük, geçen Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında evden çıktı. Akşam eve dönmeyen oğullarına ulaşamayan aile, aramaya çıktı. Ancak sonuç alınamayınca Cülfük çifti, polisten yardım istedi. Tüm aramalara karşın Yunus Emre Cülfük'ün izine rastlanmadı.

Çocuklarının hayatından endişe eden aile, Yunus Emre Cülfük'ü gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

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