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Yunanistan’a kaçarken yakalanan Murat Çapan tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan ve hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası verilen KHK ile kapatılan Nokta dergisinin eski yazı işleri müdürü Murat Çapan,...

Yunanistan’a kaçarken yakalanan Murat Çapan tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan ve hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası verilen KHK ile kapatılan Nokta dergisinin eski yazı işleri müdürü Murat Çapan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri önceki gün, Yunanistan sınırında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Murat Çapan, Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Çapan, yargılandığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 'halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası almış, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çapan, adliyeden SEGBİS ile bağlandığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

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