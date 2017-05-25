Yunanistan’a kaçarken yakalanan Murat Çapan adliyeye sevk edildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan ve hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası verilen KHK ile kapatılan Nokta dergisinin eski yazı işleri müdürü Murat Çapan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri dün, Yunanistan sınırında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerince şüpheliler savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Murat Çapan, Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Çapan, önceki gün yargılandığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 'halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası almış, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çapan, Edirne Adliyesi’nden telekonferans yöntemiyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanarak ifade vereceği belirtildi.



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