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Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 9 FETÖ/PDY şüphelisinden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si ise soruşturmalarının yürütüldüğü illere gönderildi. Edirne'de 54'üncü...
GÜVENLİK 06.09.2019, 11:18
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 9 FETÖ/PDY şüphelisinden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si ise soruşturmalarının yürütüldüğü illere gönderildi.
Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, Meriç ilçesinde, 3 ayrı askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen H.K., M.G., E.G., M.A., H.K., M.K., F.K., M.K. ve H.K.,'nin yapılan GBT sorgulamalarında terör örgütü FETÖ/PDY'ye üyesi olmaktan haklarında bulunan davanın sürdüğü belirlendi. Manisa, İzmir ve Çanakkale'de haklarında arama kararı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan şüphelilerin 6'sının öğretmen, birinin ev kadını, 2'sinin de FETÖ'nün okullarında öğretmen olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki sorgularının ardından 7 şüpheli soruşturmalarının yürütüleceği illere gönderilirken, Edirne'de adliyeye sevk edilen FETÖ'nun Kuran kursu öğretmeni M.K. ile örgütün okulunda öğretmenlik yapan H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, Meriç ilçesinde, 3 ayrı askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen H.K., M.G., E.G., M.A., H.K., M.K., F.K., M.K. ve H.K.,'nin yapılan GBT sorgulamalarında terör örgütü FETÖ/PDY'ye üyesi olmaktan haklarında bulunan davanın sürdüğü belirlendi. Manisa, İzmir ve Çanakkale'de haklarında arama kararı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan şüphelilerin 6'sının öğretmen, birinin ev kadını, 2'sinin de FETÖ'nün okullarında öğretmen olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki sorgularının ardından 7 şüpheli soruşturmalarının yürütüleceği illere gönderilirken, Edirne'de adliyeye sevk edilen FETÖ'nun Kuran kursu öğretmeni M.K. ile örgütün okulunda öğretmenlik yapan H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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