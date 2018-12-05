Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Yunanistan sınırında donarak ölen bir kaçağın daha cesedi bulundu

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan'ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek kaçağın daha cesedi bulundu. İlk yapılan incelemede kimliği belirsiz kaçağın da donarak öldüğü...

Yunanistan sınırında donarak ölen bir kaçağın daha cesedi bulundu
EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan'ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek kaçağın daha cesedi bulundu. İlk yapılan incelemede kimliği belirsiz kaçağın da donarak öldüğü belirlenirken, son 5 günde cesedi bulunan 4'üncü kaçak oldu.
Meriç ilçesine bağlı bin nüfuslu köydeki Yunanistan sınırı cevizlik mevkiindeki çeltik tarlasında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulan köylüler, Jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Yunanistan'ın geri gönderdiği kaçaklardan biri olduğu tahmin edilirken, donarak öldüğü tespit edildi. Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetleri olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kaçağın cesedi Meriç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından kaçağın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adasarhanlı Köyü Muhtarı İbrahim Dalkıran, "Yunanistan'a sınır olan köyümüzde çok sayıda kaçak, karşıdan zorla bizim tarafa gönderiliyor. Genelde Afganistanlı kaçaklar geliyor. Bizim köyümüzde önceki gün 2 kaçağın cesedi bulunmuştu. Bugün de bir kaçağın cesedi bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ıslaktı. Köyümüze ıslak gelenler kaçaklar oluyor, dövülmüş olarak gelenler oluyor, evlerimizden kıyafet getirip giyindiriyoruz. Onların bu haline de çok üzülüyoruz" dedi.
5 GÜNDE 4'ÜNCÜ KAÇAK ÖLÜ BULUNDU
Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde son 5 günde 4'üncü kaçağın cesedi bulundu. Birer gün arayla bulunan 3 kaçağın da eksi 6 derecedeki soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kaçakların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından parmak izleri ve DNA örnekleri alınarak kimlik tespiti yapılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort