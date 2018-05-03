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Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de jandarma ve polis ekipleri, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. İncelemede, şüphelilerin haklarında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı...

Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de jandarma ve polis ekipleri, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. İncelemede, şüphelilerin haklarında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan Ayşegül A. (28), Aslan Can A. (31) ve Turan Ethem A. (29) olduğu belirlendi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan sınırına yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan Süvari Köprüsü yakınlarında, yanlarında bebek ve sırt çantaları bulunan biri kadın, 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede, haklarındaki davalarda adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan şüphelilerin Ayşegül A., Aslan Can A. ve Turan Ethem A. olduğu belirlendi.
Şüphelilerden Turan Ethem A.'nın 'terör propagandası ve karşılıksız çek düzenleme' suçlarından davasının devam ettiği, Ayşegül A.'nın ise hakkındaki soruşturma nedeniyle geçen yıl zabit katipliğinden ihraç edildiği tespit edildi. Silahlı terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, yanlarındaki bebek ise yakınlarına teslim edildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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