Yunanistan, kaçakları Türkiye’ye 'geri itme' ile göndermeyi sürdürüyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - YUNANİSTAN ülkelerine yasadışı yollardan geçen sığınmacıları, Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'le 'geri itme' yöntemiyle göndermeye devam ediyor. 14 Suriyeli ile 1 Afganistanlı kaçak dün gece dövülerek gönderildi.

Yunanistan, Türkiye ile arasındaki ‘geri kabul anlaşmasına' uymayarak ülkelerine kaçak geçen sığınmacıları dövüp Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye’ye göndermeye devam ediyor. Ülkelerindeki savaştan kaçarak daha iyi bir yaşam için Yunanistan üzerinden Almanya’ya gitmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 14 Suriyeli ile 1 Afganistanlı kaçak, dün gece Yunan polisi tarafından dövülerek zorla bota bindirilip Meriç Nehri üzerinden Edirne’ye gönderildi.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Almanya’da bulunan akrabalarının yanına gitmek için eşi ve çocuğuyla yasadışı yollardan Yunanistan’a geçen Suriyeli baba Muhammet Abdu, Yunan polisi tarafından bota bindirilip zorla Türkiye’ye gönderildiklerini söyledi. Aynı yollardan Yunanistan’a kaçak geçen Suriye uyruklu İman Meskudi, Yunan polisinin 2 gün aç susuz kendilerini bekletip Türkiye’ye gönderdiğini söyledi. Yunanistan’a yasadışı yollardan geçtiğini anlatan Meskudi, "Yunan sınır polisi bize iyi davranmadı. Bizi iki gün aç susuz beklettiler. Daha sonra kamplara götürmeden ve hiç kayıt almadan saatlerce yürütüp bilmediğimiz bir bölgeden botlara binmeyeni dövüp, üzerimizdeki cep telefonlarını nehire atarak Türkiye’ye gönderdi. Türkiye’ye geçtiğimizde Türk askeri bize çok iyi davrandı" dedi.

Yunan polisi tarafından dövülerek zorla Türkiye’ye gönderildiğini ifade eden Afganistan uyruklu Mehmed Amiri de Yunan sınır birliklerinin kendisini tartaklayıp kötü davrandığını söyledi.

3 AYDA 4 BİN KİŞİYİ ZORLA GÖNDERDİLER

Göç İdaresi yetkilileri, Yunanistan’ın 'geri itme' yöntemiyle 3 ayda 4 bin kaçağı zorla botlara bindirip Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderdiğini söyledi. Yetkililer, sığınmacıların ifadelerine göre Yunan polisi tarafından değerli eşyalarının gasp edilip işkence gördüklerini belirten sığınmacılardan yarıdan fazlasının, Yunan polisi tarafından dövüldüklerinin doktor raporlarında kayıtlı olarak yer verildiğine dikkat çekti.



FOTOĞRAFLI