Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor (2)

YUNANİSTAN'A GİTMEK İSTEMİŞ

​Türkiye tarafından sınır dışı edilen; ancak Yunanistan kabul etmeyince ara bölgede kalan ABD vatandaşı DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis B.'nin, kendi ülkesi yerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'ı tercih etmesi nedeniyle bu ülkeye gönderilmek istendiği belirtildi. Yetkililer, DEAŞ'lı teröristin Türkiye'ye kabul edilmeyeceğini, ABD veya Yunanistan'a gönderileceğini bildirdi.

Öte yandan sınır dışı edilecek kişinin gönderileceği ülke konusunda 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' (YUKK) yönetmeliğinin 51'inci maddesi gözetililiyor. Buna göre; yabancının sınır dışı edileceği ülkenin tespitinde; vatandaşlık durumu, gönderilmesi planlanan ülkeye kabul edilip edilmeyeceği ve varsa gidebileceği üçüncü bir ülkeye ilişkin talebi göz önünde bulunduruluyor.

YABANCI BASIN İLGİ GÖSTERDİ

Öte yandan Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi sürerken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu Pazarkule Sınır Kapısı'na akın etti. Dünyanın her yerinden gelen basın mensupları, teröristi görüntülemeye çalıştı.

Bazı yabancı basın mensupları ise DEAŞ'lı ile görüşmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Yunanistan'a geçmek istedi. Araçla geçişlerine izin verilen basın mensuplarının, tampon bölgede durmalarına ise izin verilmedi.

Yunanistan tarafında da Yunanlı gazetecilerin gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.



