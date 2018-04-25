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Yunanistan'a koşarak geçen Adanalı: Yunan askerleri dövüp, Türkiye'ye gönderdi

Engin ÖZMEN- Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak, Yunanistan'a geçen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş (41), Türk sınırında yakalandı. İfadesinde, Yunan askerlerinin kendisini döverek, Meriç...

Yunanistan'a koşarak geçen Adanalı: Yunan askerleri dövüp, Türkiye'ye gönderdi

Engin ÖZMEN- Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak, Yunanistan'a geçen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş (41), Türk sınırında yakalandı. İfadesinde, Yunan askerlerinin kendisini döverek, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdiğini ileri süren Erdoğmuş, 1000 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Bosnaköy Edirne Belediye Atık Su Pompa binası yakınlarında, 1 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede yakalanan kişinin, alkollü olarak 20 Mart günü Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a koşarak, geçen ve Yunan mahkemesi tarafından 4 ay hapis ile 1500 euroluk para cezası verilen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş olduğu ortaya çıktı.
Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Erdoğmuş, Yunan askerlerinin kendisini dövüp, telefonunu ve parasını aldığını öne sürerek, "Yunan askerleri tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı ve geri verilmedi. Son olarak 22 Nisan günü nehir kıyısından bir bota bindirip, Türkiye'ye gönderdiler" dedi.
İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Haluk Erdoğmuş'a, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000 liralık idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

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