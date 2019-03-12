Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 2 eski komiser tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, askeri bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski komiser, tutuklandı. İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen...

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 2 eski komiser tutuklandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, askeri bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski komiser, tutuklandı.
İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ şüphelisi 2 eski komiser, askeri yasak bölge içerisinde sınır birliği askerleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak, jandarma karakoluna teslim edilen şüphelilerden eski komiser yardımcısı H.Ş.'nin (44)  Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde  'FETÖ'ye üye olmak' suçundan yargılandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, eski komiser B.Y.'nin (44) hakkında ise Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  'FETÖ'ye üye olmak' suçundan verilen arama kararı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikili, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328