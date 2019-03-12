Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 2 eski komiser tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, askeri bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski komiser, tutuklandı.İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ şüphelisi 2 eski komiser, askeri yasak bölge içerisinde sınır birliği askerleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak, jandarma karakoluna teslim edilen şüphelilerden eski komiser yardımcısı H.Ş.'nin (44) Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan yargılandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, eski komiser B.Y.'nin (44) hakkında ise Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan verilen arama kararı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikili, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.