Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi pirinç tarlasında yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 6'sı FETÖ şüphelisi 8 kişi, saklandıkları pirinç tarlasında yakalanıp, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde, pirinç tarlasında arama yaptı. Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 8 kişiyi tarlada yakalayarak, gözaltına aldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında hakkında arama kaydı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen F.A. (35), FETÖ soruşturması kapsamında aranan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen ve 'ByLock'u kullandığı tespit edilen E.A. (32), 'FETÖ üyesi olmak' suçundan aranan T.E. (34), KHK ile SGK'da memurken ihraç edilen, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen A.Ö. (33), 'FETÖ üyesi olmak'tan aranan ve 'ByLock' kaydı bulunan A.C.B. (29), 'FETÖ üyesi olmak'tan aranan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan, KHK ile kapatılan öğrenci yurdunun eski müdürü S.B. (30) ile kayıp olarak aranan M.D. (30) ve suç kaydı bulunmayan M.D. (26) olduğu ortaya çıktı.

Suç kaydı olmayan M.D., ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.