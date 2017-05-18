Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK’lı sınırda yakalandı

Engin ÖZMEN/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE’nin İpsala İlçesi’nde bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Yakalananlardan Z.Ö.'nün Diyarbakır'da geçen yıl 7 polisin şehit olduğu servis aracına PKK'nın bombalı saldırısıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılandığı, A.A. ve D.T.'nin ise haklarında PKK terör örgütü üyeliğinden soruşturma bulunduğu belirlendi.

Edirne'nin Yunanistan'a sınır İpsala İlçesi'nin Yenikarpuzlu Beldesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, İ.E.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yasadışı yollardan yurtdışına çıkacakları tespit edilen araçtaki kişiler üzerinde inceleme yapıldı. Şüphelilerden 44 yaşındaki Z.Ö.’nün Diyarbakır'da geçen yıl servis aracına bombalı araçla PKK saldırısı sonucu 7 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili davada tutuksuz yargılandığı ancak yurt dışına çıkış yasağı olduğu; diğer şüpheliler 44 yaşındaki A.A. ve 42 yaşındaki D.T. hakkında da terör örgütü PKK soruşturması olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda ise Z.Ö. adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu, sahte kimlik, 4 bin 810 euro, 4 cep telefonu ele geçirildi.

İpsala Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüphelilerden Z.Ö, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından diğer şüpheliler ise ‘terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.