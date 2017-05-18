Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK’lı sınırda yakalandı

Engin ÖZMEN/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE’nin İpsala İlçesi’nde bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Yakalananlardan Z.Ö.'nün Diyarbakır'da...

Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK’lı sınırda yakalandı

Engin ÖZMEN/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE’nin İpsala İlçesi’nde bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Yakalananlardan Z.Ö.'nün Diyarbakır'da geçen yıl 7 polisin şehit olduğu servis aracına PKK'nın bombalı saldırısıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılandığı, A.A. ve D.T.'nin ise haklarında PKK terör örgütü üyeliğinden soruşturma bulunduğu belirlendi.
Edirne'nin Yunanistan'a sınır İpsala İlçesi'nin Yenikarpuzlu Beldesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, İ.E.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yasadışı yollardan yurtdışına çıkacakları tespit edilen araçtaki kişiler üzerinde inceleme yapıldı. Şüphelilerden 44 yaşındaki Z.Ö.’nün Diyarbakır'da geçen yıl servis aracına bombalı araçla PKK saldırısı sonucu 7 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili davada tutuksuz yargılandığı ancak yurt dışına çıkış yasağı olduğu; diğer şüpheliler 44 yaşındaki A.A. ve 42 yaşındaki D.T. hakkında da terör örgütü PKK soruşturması olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda ise Z.Ö. adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu, sahte kimlik, 4 bin 810 euro, 4 cep telefonu ele geçirildi.
İpsala Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüphelilerden Z.Ö, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından diğer şüpheliler ise ‘terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246