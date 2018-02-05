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Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de aralarında Afganistan uyruklu kaçakların da bulunduğu minibüsle Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yapan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri...

Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de aralarında Afganistan uyruklu kaçakların da bulunduğu minibüsle Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yapan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar köyünde şüphe üzerinde bir minibüsü durdurdu. Yapılan incelemede araçtaki kişilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Edirne ve Kayseri mahkemeleri tarafından yakalama kararı bulunan M.K. (38), Y.A. (26) ve N.K. (35) ile onlara kılavuzluk yaptığı belirlenen araç sürücüsü C.O., C.Y. ve O.A., Afganistan uyruklu M.H. ve B.R. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Afganistan uyruklu M.H. ve B.R. ifadelerinin ardından sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri M.K., Y.A., N.K., kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen C.O., C.Y. ve O.A. ise Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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