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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na...
GÜVENLİK 24.09.2019, 16:28
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi, askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan İ.M. ve O.Ç. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi, askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan İ.M. ve O.Ç. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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