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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne İl ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı...
GÜVENLİK 02.10.2019, 16:52
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne İl ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki devriye görevi sırasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.İ. ve M.E. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Edirne İl ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki devriye görevi sırasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.İ. ve M.E. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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