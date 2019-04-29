Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan ve hudut karakolu askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi H.A. (39), tutuklandı.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de Mehmetçik Hudut Karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan ve 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alınan 1 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma komutanlığında yapılan incelemede şüphelinin 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan H.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.