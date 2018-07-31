Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri, sorguda

MERSİN, ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden cumartesi günü Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ/PDY firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişinin sorgusuna başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol Dairesi görevlilerince teslim alınan 50 şüpheli, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada şüphelilerin sorgusuna başlandı. Aralarında FETÖ/PDY firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu şüphelilerin, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.