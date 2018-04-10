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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamı, 'ByLock'a 17 bin kez giriş yapmış

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, terör örgütünün 'sözde' bölge imamı 'Fatih' kod adlı Murat E. (46), Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Sorgulanmak için Samsun'a getirilen şüphelinin sadece bir...

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamı, 'ByLock'a 17 bin kez giriş yapmış
SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, terör örgütünün 'sözde' bölge imamı 'Fatih' kod adlı Murat E. (46), Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Sorgulanmak için Samsun'a getirilen şüphelinin sadece bir telefon hattından 16 bin 954 kez, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'a giriş yaptığı ortaya çıktı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin 'sözde' bölge imamı Murat E.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün okullarında da görev yapmış, meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Murat E.'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğunu tespit etti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün (KOM) verdiği bilgiyle Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği'nin takip ettiği şüpheli, Yunanistan bayraklı yatla geçen Pazar günü ilçeden kaçmak isterken polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde sahte kimlik kartı, yanındaki çantada dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere Samsun'a getirilen şüphelinin 3 ayrı telefon hattından da 'ByLock' kullandığı ve 2015 yılında 'sözde' bölge imamı olarak atandığı öğrenildi. Şüphelinin sadece bir telefon hattından 16 bin 954 kez 'ByLock'a giriş yaptığı tespit edildi. Şüphelinin, Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Murat E.'nin Samsun Emniyeti'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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