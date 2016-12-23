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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü doçent çift tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri...

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü doçent çift tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri 44 yaşındaki Doç. Dr. Muhammet U. ile 37 yaşındaki eşi Doç. Dr. Esma U. ile organizatörlük yaptığı belirlenen 44 yaşındaki Mustafa D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan Mustafa D. yönetimindeki 61 TC 117 plaklı otomobili Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Beldesi mevkiinde durdurdu. Araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve 3 çocuğu yakalandı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edilen öğretim üyeleri ve çocuklarının, yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için 10 bin Euro karşılığı organizatör Mustafa D. ile anlaştıkları öne sürüldü. Ayrıca şüphelilerin üzerinde 30 bin Euro, sahte kimlik ve pasaportlar bulundu. Çiftin araçta bulunan 3 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan sürücü Mustafa D.’nin, Meriç İlçesi’nde FETÖ/PDY ile bağlantılı Esra Zümre, Mesut Yaşar, kılavuz Fevzi Karabulut yakalandığı, HAVELSAN'dan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre’nin Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolduğu olayda şüphelileri İstanbul'dan getiren kişi olduğu da belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve organizatörlük yaptığı öne sürülen Mustafa D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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