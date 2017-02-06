Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski öğretim üyesi tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edildikten sonra Edirne'nin Meriç İlçesi'nde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Erol Önen ile şoförü G.A., tutuklandı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkardığı eski İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Erol Önen, eczacı eşi eşi Tuğba, oğulları 11 yaşındaki A.K.Ö. ile 8 yaşındaki İ.Ö.'yü, G.A.'nın kullandığı otomobilde Edirne'nin Meriç İlçesi'nde geçen cumartesi günü Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı. Erol Önen ve eşinin üzerinden sahte kimlikler çıktı. Çiftin çocukları İstanbul'dan gelen yakınlarına teslim edildi. Jandarma tarafından Uzunköprü İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerden Yrd.Doç.Dr. Erol Önen ile otomobili kullanan G.A., Emniyet'teki soruşturmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Gözaltına alınan Tuğba Önen'in ise emniyetteki soruşturması sürüyor.

PARALEL YÖK’Ü KURANLAR ARASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hazırlayıp İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede açığa alınan 45 Profesörden, FETÖ’nün ‘Paralel YÖK’ kurup İstanbul Üniversitesini hain planla ele geçirmek isteyen 12’si tutuklu 5 firari akademisyenler arasında Yrd.Doç.Dr. Erol Önen’in de adı geçiyor. Örgütün tüm üniversitelerde kurduğu ‘Paralel YÖK’ün İstanbul Üniversitesi’nde Önen’in görevi örgüt üyelerini sınavlarda kolaylık sağlayıp akademik alanda yükselmelerini sağlamak. Yrd.Doç.Dr. Önen’in ayrıca Bank Asya’da yüklü miktarda parasının olduğu belirtildi.



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