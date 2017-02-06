Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski öğretim üyesi tutuklandı (2)

ÜZERİNDEN DÖVİZ VE SAHTE PASAPORT ÇIKTI

Edirne’nin Meriç İlçesi’nde, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanıp tutuklanan İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen’in üzerinden 11 bin 400 euro, 350 dolar, 4 yeşil pasaport, 3 bilgisayar, 4 cep telefonu, 3 harici bellek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yrd. Doç. Dr. Erol Önen'in eşi Tuğba Önen, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SINIRDA 2 ÖĞRETMEN DAHA YAKALANDI

Edirne’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan öğretmenler 38 yaşındaki Recep Bayram, 28 yaşındaki Hüseyin Şanlıtürk ve yanlarında bulunan 32 yaşındaki Mehmet Deniz Durmuş, Yunanistan’a kaçmak istedikleri sırada jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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