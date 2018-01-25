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Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistanlı kaçak donarak öldü

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu bir kaçağın soğuk havada donarak öldüğü belirlendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a sınır olan Meriç ilçesine bağlı...

Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistanlı kaçak donarak öldü
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu bir kaçağın soğuk havada donarak öldüğü belirlendi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a sınır olan Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında kaçaklar olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. 4 Pakistanlı kaçaktan birinin soğuk havada donarak öldüğü, birinin ise ölmek üzere olduğu tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pakistanlı kaçak, tedavi altına alınırken, ölen kaçak ise işlemlerinin ardından Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakalanan 2 Pakistan uyruklu kaçak ise sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. 
SINIRDA 145 KAÇAK YAKALANDI
Bu arada Edirnee Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna köyü ile İpsala ve Meriç ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Filistin, Cezayir, Libya, Pakistan, Sri Lanka ve Bangladeş uyruklu 145 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

 

 

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