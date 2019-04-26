Yunanistan'a gitmek isteyen kaçakları, 'Buraya kadar' diyerek Tekirdağ'da bıraktılar

YUNANİSTAN'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen göçmen kaçakları Edirne'ye götürmek için yola çıkan kaçaklar, Tekirdağ'da jandarma engeline takıldı. Yol üzerinde jandarmayı fark eden ekipler, kaçaları, "Buraya kadar" deyip, indirerek, kaçtı.İstanbul'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Bangladeş ve Nepal uyruklu 25 kaçağı bir araçla Edirne'ye sınıra götürmek için yola çıkaran organizatörler, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde, jandarmının oluşturduğu uygulama noktasını fark etti. Organizatörler, yakalanacaklarını anlayınca kaçakları, "Buraya kadar" diyerek karayolu üzerinde bırakıp kaçtı.İhbar üzerine jandarma ekipleri, karayolu kenarında yürüyen kaçakları yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Jandarma, göçmenleri bırakıp kaçan organizatörleri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI