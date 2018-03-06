Yunan devriyelerinin ittiği ileri sürülen Afgan kaçak boğuldu

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistanlı 2 kaçaktan 1'i boğuldu. Cesedi kıyıya çıkaran ve hudut birliği askerlerince fark edilen diğer kaçak, Yunan devriyelerinin kendilerini Türkiye'ye itmeleri sırasında arkadaşının boğulduğunu iddia etti.

Olay, ilçeye bağlı Ahırköy yakınlarında, meydana geldi. Afganistan uyruklu kaçak, Ahırköy yakınlarında Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçerken, boğuldu. Kaçağın cansız bedenini, yanındaki diğer Afgan kaçak kıyıya çekerek, sudan çıkardı. Hudut birliği askerlerinin olayı fark etmesi üzerine durum, jandarmaya bildirildi. Afgan kaçak, jandarmaya, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken, Yunan devriyelerinin kendilerini Türkiye'ye itmeleri sırasında arkadaşının boğulduğunu ileri sürdü.

Afgan kaçağın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Diğer kaçak ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.