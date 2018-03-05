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Yunan askerlerin tutukluluğuna itiraz edildi (2)

YUNAN ASKERLERİN AİLELERİ GELDİ Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis...

Yunan askerlerin tutukluluğuna itiraz edildi (2)

YUNAN ASKERLERİN AİLELERİ GELDİ
Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in aileleri Edirne'ye geldi.
Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi ve konsolosluk görevlileriyle birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüşen aileler, cezaevinde görüş izni aldı. Edirne Adliyesi'nden çıkan tutuklu Yunan askerlerinin aileleri Yüksek Güvenlikli F Tipi'nde oğullarıyla görüştü. Edirne Jandarma Komutanlığı, OHAL nedeniyle Edirne Valiliği'nin aldığı karar üzerine cezaevinin 4 kilometre çevresinde güvenlik tedbirleri alarak, Turk ve  Yunan gazetecileri cezaevine yaklaştırmadı.
İtiraz dilekçesini kabul eden Edirne 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklu Yunan askerleriyle ilgili tutukluluk durumunu değerlendirmeye aldığı bugün ya da yarın bir karar verebileceği belirtildi.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()

FOTOĞRAFLI

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