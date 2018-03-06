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Yunan askerleri, Türk sınırına 253 metre girmiş

EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan ve devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanarak cezaevine konulan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) sınırı...

Yunan askerleri, Türk sınırına 253 metre girmiş
EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan ve devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanarak cezaevine konulan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) sınırı 253 metre ihlal ettikleri ortaya çıktı.
Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, perşembe günü birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Avukatlarının tutuklamalara yönelik itirazı ise dün Edirne 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.
Tutuklanan Yunan askerleri teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in Türk sınırına geçmelerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Yunan askerlerinin Pazarkule Sınır Karakolu'na 253, Türk-Yunan sınırına ise 240 metre mesafedeki bir noktada yakalandığı tespit edildi. Üzerlerinden Yunan sınır karakoluna ait cep telefonu ve bazı materyaller çıkan askerlerin cep telefonlarının incelenmesi ise halen sürüyor.
'KAÇMA ŞÜPHESİ'
Edirne 1'ncu Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerlerinin avukatlarının verdiği tutuklamaya itiraz dilekçesini reddetti. Hakimlik kararında, "Şüphelilerin askeri yasak bölgeye girme suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de sabit ikametlerinin bulunmaması, yabancı ülke vatandaşı ve asker olması birlikte değerlendirildiğinde kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından tutukluluğa itiraz taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verildi" denildi.
YANLIŞLA GEÇTİKLERİNİ SAVUNMUŞLARDI
Yunan askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek, "Kesinlikle yanlışlıkla Türk sınırını geçtik, ben ısrarla üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Benim video çektiğim bölge Yunan tarafındadır. Çünkü Yunan tarafına ait çöp kovaları vardı. Ben bunu özellikle üstlerime göstermek istedim. Göçmen kaçakçılığını önlemek için video çektim. Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Yunan askerlerinden astsubay Dimitris Kouklazis de casusluk suçlamasını kabul etmezken, kötü amaçla gelmediklerini savunarak, "Biz buraya kötü bir amaçla gelmedik. Kesinlikle üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlıkla sınırı geçtik. Sınırı yanlışlıkla geçtiğimi ve kötü amacım olmadığını ısrarla belirtmek isterim" demişti.

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