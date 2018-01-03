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Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar

BODRUM karşısındaki adalara ve Türk sularına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları ile engelleme yapıldı. Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Gümüşlük Mahallesi karşısındaki...

Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar
BODRUM karşısındaki adalara ve Türk sularına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları ile engelleme yapıldı.
Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Çavuş Adası ile Kardak kayalıklarına bu sabah gelmeye kalkışan, öğle saatlerinde ise Türk sularına girmeye çalışan 2 Yunan sahil güvenlik botu ile bir Yunan savaş gemisine, Bodrum ve Yalıkavak'tan gelen 2 Türk sahil güvenlik botu ile engelleme yapıldı. İki ülkenin botlarının zaman zaman birbirlerine paralel olarak 30 metre ara ile uzun süre seyrettikleri görüldü.
Saat 10.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman botların birbirlerine yaklaşarak sürdürdükleri gerginlik saat 15.45'te Yunan botlarının Leros ve Kilimli (Kalimnos) adası önlerine çekilmesiyle sona erdi. Türk botlarının bölgede ve Kardak kayalıkları etrafında devriye nöbetlerini sürdürdükleri görüldü.

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