Yunan askeri, tampon bölgede Türk kepçe operatörünü gözaltına aldı

EDİRNE'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması sırasında tampon bölgeden dönmek isteyen kepçe operatörü, Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan su hattı çalışması için Edirne Belediyesi'ne ait bir kepçeyle, bugün bölgede çalışma başlatıldı. Saat 17.30 sıralarında çalışmasını tamamlayan kepçe operatörü, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Yunan askerlerinin gözaltına aldığı kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediyemizi ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüz bırakılması için Yunanlı yetkililerle görüşmeler sürüyor" dedi.

YUNAN ASKERLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevini konulmuştu.



FOTOĞRAFLI