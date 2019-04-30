Yüksekten düşen kişiyi, Mehmetçik helikopterle hastaneye ulaştırdı

Pervari'nin Yayla mevkisinde dün gece yüksekten düşerek yaralanan kişi için Mehmetçik seferber oldu. Bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere taşınan yaralı, Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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SİİRT'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan kişi, Mehmetçik tarafından askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Pervari'nin Yayla mevkisinde dün gece yüksekten düşerek yaralanan kişi için Mehmetçik seferber oldu. Bölgeye...
30 Nisan 2019 Salı 12:12
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