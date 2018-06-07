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Yüksekova'ya uçaklarla askeri sevkiyat yapıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde uçak hareketliliği yaşandı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen askeri kargo uçaklarından askerler indi, malzeme indirildi. Kandil'e yapılacak olan operasyon için hazırlıklar sürerken, bugün...

Yüksekova'ya uçaklarla askeri sevkiyat yapıldı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde uçak hareketliliği yaşandı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen askeri kargo uçaklarından askerler indi, malzeme indirildi.
Kandil'e yapılacak olan operasyon için hazırlıklar sürerken, bugün saat 11.00 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda askeri hareketlilik yaşandı. Art arda alanan inen 3 askeri kargo uçağından çok sayıda asker indi, malzemeler indirildi. Uçakların havalimanına inişi sırasında ise yoğun güvenlik önlemi alındı. Uçakların inişini ardından da havalimanına çok sayıda askeri midibüsün gittiği görüldü.
Bu arada, ilçede dün gece de askeri hareketlilik yaşandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan çıkan 20'ye yakın zırhlı personel taşıyıcının güvenlik önlemleri altında İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesine doğru gittikleri görüldü.

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