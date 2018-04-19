Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Yüksekova ve Çukurca'da PKK cephaneliği ele geçirildi

HAKKARİ’nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzenledikleri müşterek operasyonlarda, terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat,...

Yüksekova ve Çukurca'da PKK cephaneliği ele geçirildi
HAKKARİ’nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzenledikleri müşterek operasyonlarda, terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat, yaşam malzemesi, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ve ele geçirildi.
Yüksekova MİT Bölge Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Gürdalı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik müşterek operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, 6  el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 113 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 94 adet 5.56 mm çapında mühimmat, 38 bixi mühimmatı,  87 adet 9 mm tabanca fişeği, 10 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 piyade tüfeği askı kayışı, 3 örgütsel rozet, 1 örgütsel doküman, 1 el telsizi, 460 gram kara barut ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemelee el konuldu.
ÇUKURCA'DA PLASTİK PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan jandarma ekiplerinin Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş Köyü Gündek Vadisi'nde yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde ise, 1 elektronik düzeneğe bağlı el telsizi, 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 8 kilogram  toprak renkli plastik patlayıcı,12 kilogram’lık 2 mutfak tüpü ve 2 piknik tüpü ele geçirildi. 

FOTOĞRAFLI
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314