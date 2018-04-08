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Yüksekova'nın 5 mahallesinde 3 ay patlayıcı aranacak

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin 5 mahallesinde, bomba imha ekipleri ve uzmanlar; el yapımı patlayıcı, mayın, silah ve bomba araması yapacak. Uzman ekiplerin, teröristlerce önceden yerleştirilen patlayıcıların...

Yüksekova'nın 5 mahallesinde 3 ay patlayıcı aranacak

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin 5 mahallesinde, bomba imha ekipleri ve uzmanlar; el yapımı patlayıcı, mayın, silah ve bomba araması yapacak. Uzman ekiplerin, teröristlerce önceden yerleştirilen patlayıcıların imhası için 3 ay boyunca arama yapacağı belirtildi. 
Yüksekova'da, terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gülle' operasyonu başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı 78 gün sürerken, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev kullanılamaz hale geldi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda patlayıcı tespit edilerek, imha edildi.
Hakkari Valiliği'nce PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcıların yöre halkına zarar vermemesi için çalışmaların sürdürüldüğü ve bu amaçla Yüksekova'ya bağlı Dize, Eskikışla, Mezarlık, Güngör ile Cumhuriyet mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekiplerince 3 ay sürdürülecek arama çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle: 
"İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde 20.04.2016 günü sona eren 'Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gülle' müşterek operasyonu öncesinde ve esnasında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde YPS (Yekineyen Parastina Sivil/Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, İlçenin birçok yerine mayın, EYP (el yapımı patlayıcı), silah ve mühimmat sakladıkları, söz konusu patlayıcı maddelerin 2017 ve 2018 yıllarında yerleşim yerlerinde yaşayan çoğunluğu çocuklar olmak üzere sivil vatandaşların hayatını kaybetmelerine veya yaralanmalarına sebep olması nedeniyle; Valiliğimizin talimatları çerçevesinde 07.04.2018 tarihinde İlimiz Yüksekova İlçesine bağlı Dize, Eskikışla, Mezarlık, Güngör ve Cumhuriyet Mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekipleri tarafından 3 ay süreyle arama tarama faaliyetlerine başlanılacaktır."

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