Yüksekova Emniyet Müdür Yardımcısı, bıçakla yaralandı

HAKKARİ Yüksekova'da, uyuşturucu hap kullandığı öne sürülen kadın, park halindeki araçlara zarar verdiği bıçağı, elinden almak isteyen İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar'a sapladı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan Acar, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülen kadın, elindeki bıçakla park halindeki araçlara zarar verirken görüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını durdurup, bıçağı almaya çalıştı; ancak başaramadı. Bu sırada olay yerinde bulunan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar, kadına müdahele etmek istedi. Acar'a direnen kadın, bıçağı rastgele sallamaya başladı. Kadın, daha sonra elinden alınmak istenen bıçağı Acar'ın karnına sapladı. Bunun üzerine kadını durdurmaya çalışan çevredeki bazı polis memurları da bıçak darbeleriyle hafif yaralandı. Kanlar içinde kalan Acar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar, tedbir amacıyla yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Saldırgan kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.