Yüksekova'daki çatışmada 1 terörist öldürüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, operasyona çıkan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist de yaralandı. Kaçan yaralı teröristin yakalanması için operasyonlar sürerken, bölgede tespit edilen sığınakta roketatar, basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü Yeşildere mevkiinde düzenlenen operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "19.06.2019 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Kamışlı köyü Yeşildere mevkinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca, güvenlik korucularına yönelik yapılan roketli saldırı sonucu çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş,1 bölücü terör örgütü mensubu ise yaralanmıştır. Yaralı örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınakta 1 adet RPG-7 roketatar, 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.



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