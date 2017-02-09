Yüksekova'da silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş Köyü'ne yaptığı operasyonda silah, mühimmat ve 130 bin kaçak sigara ele geçirildi. Bir adreste yapılan aramada ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:"9.2.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Bağdaş Köyünde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yaptıkları ve teröre finansal kaynak sağladıkları tespit edilmiş, tespit edilen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 2 şahsın ev ve eklentilerinde; 1 adet AK- 47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dolu şarjör, 1 adet AK- 47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dürbün 130 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş olup, ayrıca operasyon kapsamında 'Örgüt Kapsamında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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