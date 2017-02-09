Yüksekova'da silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
"9.2.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Bağdaş Köyünde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yaptıkları ve teröre finansal kaynak sağladıkları tespit edilmiş, tespit edilen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 2 şahsın ev ve eklentilerinde; 1 adet AK- 47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dolu şarjör, 1 adet AK- 47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dürbün 130 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş olup, ayrıca operasyon kapsamında 'Örgüt Kapsamında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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