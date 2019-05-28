Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta arama yapıldı. Aramada, sığınakta 3 pil bloğu ve çok sayıda pil,1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan kazma, çekiç, murç gibi malzemeler ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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