Yüksekova'da 'sayaç' gerginliğinde 4 kişi gazdan etkilendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik sayaçlarının evlerinin dışına çıkarılmasını istemeyen köylüler ile elektrik şirketi ekipleri arasında gerginlik çıktı. Olaya müdahale eden jandarma ve polis, gaz bombasıyla gerginliği sona erdirmeye çalıştı. Gazdan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyüne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, evlerde bulunan sayaçları köydeki elektrik direklerine asmak istedi. Köylülerin karşı çıkması üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı. Köylüler, VEDAŞ ekiplerinin köyden gitmesini istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine, şirket çalışanlarıyla birlikte köye giden jandarma ve polis ekipleri, gaz bombası kullanarak gerginliği sona erdirmeye çalıştı. Bu sırada, bazı köylüler, jandarma ve polise taş attı. Müdahale sırasında gazdan etkilenen 4 kişi, gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, evlerdeki tüm elektrik sayaçlarını direklerin üzerine astı. Köydeki gerginlik bir süre devam etti.



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