Yüksekova'da roketatar ve havan mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, roketatar ve havan mühimmatı ele geçirildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamda Yüksekova ilçesi Uluyol Mahallesi kırsalında operasyon düzelendi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde, 81 milimetrelik 35 havan mühimmatı, 15 roketatar mühimmatı, 13 roketatar sevk fişeği, 15 havan mühimmatı tapası, 150 havan mühimmatı barut hakkı ve 300 gram gübre ele geçirildi. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

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