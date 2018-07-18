Yüksekova'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yüksekova ilçesine bağlı Bölük Köyü kırsalında operasyon başlatan jandarma ekipleri, kırsal alandaki arazi arama-tarama faaliyetleri yaptı. Arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 3 kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yüksekova ilçesine bağlı Bölük Köyü kırsalında operasyon başlatan jandarma ekipleri, kırsal alandaki arazi arama-tarama faaliyetleri yaptı. Arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 3 kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.