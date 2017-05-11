Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
ABD ve Rus dışişleri bakanları...
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz bizi 16 Nisan'a getirdi
Yıldırım'dan, Türkiye'nin AB üyeliği ile...
ABD, YPG'ye havan topu ve tanksavar da verecek
ABD'li komutan açıkladı: YPG'ye havantopu...

Yüksekova'da PKK'ya ait 3 bombalı tuzak bulunarak imha edildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramalarda terör örgütü PKK'ya ait 15'er kiloluk 3 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlayıcıların...

Yüksekova'da PKK'ya ait 3 bombalı tuzak bulunarak imha edildi
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramalarda terör örgütü PKK'ya ait 15'er kiloluk 3 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlayıcıların Yüksekova İlçesi Yeşildere Mezrası kırsal tesp edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"11 Mayıs 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeşildere Mezrası kırsal alanında el yapımı patlayıcı bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine, yapılan arama tarama faaliyetinde 15’er kilo ağırlığında 3 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcılar usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246