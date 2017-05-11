Yüksekova'da PKK'ya ait 3 bombalı tuzak bulunarak imha edildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramalarda terör örgütü PKK'ya ait 15'er kiloluk 3 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlayıcıların Yüksekova İlçesi Yeşildere Mezrası kırsal tesp edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"11 Mayıs 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeşildere Mezrası kırsal alanında el yapımı patlayıcı bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine, yapılan arama tarama faaliyetinde 15’er kilo ağırlığında 3 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcılar usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



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