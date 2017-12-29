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Yüksekova'da PKK patlayıcısı ve 65 nüfus cüzdanı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir köyde yaptıkları aramalarda, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 65 nüfus cüzdanı ile çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.  Hakkari...

Yüksekova'da PKK patlayıcısı ve 65 nüfus cüzdanı ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir köyde yaptıkları aramalarda, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 65 nüfus cüzdanı ile çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. 
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında dün Yüksekova'nın Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasına operasyon düzenleyerek, arama- tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda 23 dinamit lokumu, patlatma düzeneği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, küçük tüp içerisinde patlayıcı madde düzeneği, 1 el bombası, 1 fünye, 2 dürbün, 1 gece görüş dürbünü, 12,5 metre kablo, 3 dürbün aparatı, 4 not defteri, 1 rüzgar ölçer anemometre, 34 pil, 2 örgütsel rozet, mp3 çalar, 1 sürücü belgesi ve nüfus kayıt örneği, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 65 nüfus cüzdanı ile çok miktarda yaşam malzemesi ve bir poşet içerisinde bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

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