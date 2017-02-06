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Yüksekova'da PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ve polisin ortak operasyonunda PKK'nın bir üst düzey bir yöneticisini yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yüksekova'da PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ve polisin ortak operasyonunda PKK'nın bir üst düzey bir yöneticisini yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Polis ve Jandarma'nın bugün ilçede yaptğı operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesinde Gri' kategoride yer alan İ.V.'nin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan İ.V. ile ilgili Hakkari Valilği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"6.2.2017 günü saat: 16.00 sıralarında hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler Listesinde Gri" kategoride yer alan, İ.V. isimli şahsın İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde saklandığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."  

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