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Yüksekova'da PKK'nın toprağa gömülü silah ve mühimmatı ele geçirildi

YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 19 Şubat'ta yakalanan PKK'lı terörist E.Ş.'nın yer göstermesi sonucu, toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar basına gösterilirken,...

Yüksekova'da PKK'nın toprağa gömülü silah ve mühimmatı ele geçirildi

YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 19 Şubat'ta yakalanan PKK'lı terörist E.Ş.'nın yer göstermesi sonucu, toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar basına gösterilirken, 3 kişinin de yakalandığı belirtildi.
Yüksekova’da 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' ile ilçe merkezinde bulunan hendek ve çukurlar kapatılırken, bu yönde başlatılan çalışmalar ise sürdürülüyor. Hendek ve barikatlarda aktif rol aldıktan sonra Yüksekova'dan kaçtığı belirtilen E.Ş. adlı PKK'lı teröristin 19 Şubat'ta geldiği Yüksekova'da düzenlenen operasyonla yakalandığı, yapılan sorgusunda da önemli bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.
Yetkililer, E.Ş.'nin yapmış olduğu yer göstermesi sonucu, Yüksekova Belediyesi'ne ait iş makineliri ile yapılan kazılarda güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve terör saldırılarında kullanmak üzere toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Silah ve mühimmatlarla ilgili E.Ş., R.İ ve M.T.'nin adli makamlara sevk edildiği belirtilerken, ele geçirilen malzemeler ise şöyle:
"7 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 bixi marka uzun namlulu silaha ait namlu, 5891 adet muhtelif çapta mermi, 37 şarjör, 1 el bombası, 20 uçaksavar mermisi, 2 lancer mühimatı, 12 roketatar sevk fişeği, 1 çaydanlık EYP, 9 telsiz, 8 hücum yeleği, 4  gaz maskesi ve örgütsel kıyafetler."

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